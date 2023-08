O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, anunciou nesta quarta-feira ter pedido uma reunião de urgência com a provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) devido ao anúncio dos cortes ao apoio do desporto anunciado pela entidade.

«A SCML informou as federações que se encontra a rever o plano de patrocínios aos eventos desportivos, preparando-se para cortar no apoio aos referidos eventos», escreveu o governante na sua página no Twitter.

João Paulo Correia lamenta a medida e teme o impacto que a mesma pode ter, sobretudo quando estamos a menos de um ano dos Jogos Olímpicos de Paris.

«Trata-se de uma política de apoio que cumpre na íntegra a missão da SCML, assente no relevante papel social do Desporto. Por outro lado, esta decisão é anunciada a menos de um ano dos jogos Olímpicos e Paralímpicos, provocando maiores impactos ao setor», prosseguiu João Paulo Correia.

A justificação para este corte prende-se com «a conjuntura económico-social que se vive», que conferiu “novas exigências sociais e financeiras à SCML no que diz respeito ao apoio das populações mais vulneráveis», justifica a entidade.

«O impacto financeiro associado a esta nova realidade obrigou a SCML a reequacionar projetos e reforçar respostas face a uma procura crescente dos serviços que a Misericórdia de Lisboa presta. Acompanhada por uma significativa perda das receitas provenientes dos jogos sociais do Estado, a atual situação orçamental que a instituição atravessa não pode ser ignorada», lê-se numa das cartas enviadas a várias federações olímpicas e citada pela agência Lusa.