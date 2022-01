Portugal está fora do Europeu de andebol: a precisar de vencer por três golos de diferença, a Seleção Nacional foi derrotada pelos Países Baixos por 32-31 e não avança para a 'main round' da competição.

O repto foi dado pela Islândia minutos antes. A vitória dos vikings frente à Hungria dava a possibilidade de Portugal sonhar com o apuramento. E o início da equipa nacional foi prometedor, com um parcial de 2-0 logo a abrir.

Mas foi sol de pouca dura.

Cedo o jogo se tornou elétrico, o que claramente beneficiava o conjunto neerlandês, que marcou cinco golos sem resposta e passou para a frente do marcador.

Portugal mostrava-se muito precipitado no ataque, que ajudava claramente à falta de eficácia, e na defesa, só uma enorme exibição do guarda-redes Gustavo Capdevile ia evitando danos maiores.

Ao intervalo, Portugal tinha uma montanha para escalar, já que perdia por 17-13. Mas não esteve longe de o fazer na etapa complementar.

Os primeiros minutos não foram famosos, mas os comandados de Paulo Jorge Pereira finalmente conseguiram assentar o seu jogo e foram reduzindo a desvantagem para os neerlandeses, anulada a três minutos do fim, com um 30-30 no marcador.

Pouco depois, Gilberto Duarte fez mesmo o 31-30, mas recebeu ordem de exclusão e deixou a Seleção reduzida a seis unidades para os derradeiros segundos da partida.

Aí, os Países Baixos voltaram a ser mais fortes e deram a volta ao marcador e fazer a festa no final.

Para Portugal, é uma despedida amarga: os heróis de mar bateram-se bem, principalmente frente à Hungria e aos Países Baixos, mas saem deste Europeu sem qualquer vitória.