O Sporting venceu esta quinta-feira o Uragan, da Ucrânia, por 4-2, na segunda jornada do grupo A da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal.

Em Itália, os leões começaram a construir a vitória com golos de Hugo Neves (9m) e Tomás Paçó (13m). Terentiev reduziu de penálti, aos 18 minutos, para o 2-1 registado ao intervalo.

Na segunda parte, Shved empatou aos 35 minutos, mas João Matos fez o 3-2 para os leões 14 segundos depois e, aos 39 minutos, Pany Varela fixou o triunfo da equipa comandada por Nuno Dias, o segundo em dois jogos.

No outro jogo da jornada, os italianos do Feldi Eboli venceram os sérvios do Loznica, por 2-0.

O Sporting soma seis pontos, o Uragan e o Feldi Eboli três cada e o Loznica ainda não pontuou. No sábado, ante a equipa italiana (19h30), os leões precisam apenas de um empate para assegurar o primeiro lugar do grupo e seguir para a final four, para a qual se apuram apenas os vencedores de cada um dos quatro grupos.

Esta quinta-feira, o Benfica também venceu, depois de ter empatado na primeira jornada do grupo C, liderando com quatro pontos.