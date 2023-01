O Sporting, atual detentor da Taça da Liga de futsal, vai defrontar o Eléctrico nos quartos de final da competição, ditou esta terça-feira o sorteio da Final Eight, que vai decorrer entre 26 e 29 de janeiro, no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Nos outros três jogos dos quartos de final, aos quais chegaram apenas equipas da Liga, o Benfica joga com o Leões de Porto Salvo. Há ainda um Caxinas-Sp. Braga/AAUM e um Ferreira do Zêzere-Quinta dos Lombos. Esta fase está agendada para 26 de janeiro, quinta-feira.

Nas meias-finais, a 28 de janeiro, sábado, o vencedor do Eléctrico-Sporting joga contra o vencedor do Ferreira do Zêzere-Quinta dos Lombos. O vencedor do Caxinas-Sp. Braga/AAUM mede forças com o vencedor do Benfica-Leões de Porto Salvo.

Quer isto dizer, por exemplo, que Sporting e Benfica, únicos vencedores da história da prova (os leões quatro vezes e as águias três), só podem defrontar-se na final da prova, marcada para dia 29, domingo.

A única condicionante do sorteio era Benfica e Sp. Braga/AAUM, primeiro e segundo classificados da Liga ao final da primeira volta, não poderem defrontar-se nos quartos de final.