Os Golden State Warriors, líderes da conferência Oeste da liga norte-americana de basquetebol (NBA), perderam na madrugada desta quarta-feira ante os Denver Nuggets (86-89), mas Stephen Curry fez história, ao ser o primeiro atleta na história da competição a atingir os 3 mil triplos.

Curry, que só precisava de um lançamento triplo para chegar à marca redonda, foi mesmo o melhor marcador do encontro, com 23 pontos. Depois de uma primeira parte de jogo em que não conseguiu concretizar nenhuma das suas cinco tentativas de lançamento triplo, o terceiro período lá trouxe o feito e o jogador de 33 anos acabou o encontro com cinco triplos bem-sucedidos.

Nikola Jokic, com 22 pontos e 18 ressaltos, foi a principal figura na equipa dos Nuggets.

Com este resultado, os Warriors sofreram a sétima derrota em 34 jogos e ficam à mercê dos Phoenix Suns na luta pela liderança. Os Suns têm menos um jogo e podem igualar, caso vençam os Oklahoma City Thunder na madrugada de quinta-feira, mais logo à noite (02 horas em Portugal Continental).

Entre os outros jogos, os Sacramento Kings venceram sem Neemias Queta. Os Los Angeles Lakers também triunfaram, com LeBron James em destaque, com um triplo duplo de 32 pontos, 11 ressaltos e 11 assistências.

Nota ainda para o espanhol Ricky Rubio, melhor marcador na derrota dos Cavaliers e grande figura na época da equipa de Cleveland: fez 27 pontos e 13 ressaltos, mas acabou por sair lesionado após um ligeiro escorregar no piso e apoiado aos ombros de dois colegas de equipa.

Resultados da última noite:

Orlando Magic-Milwaukee Bucks, 110-127

Miami Heat-Washington Wizards, 119-112

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers, 109-114

Houston Rockets-Los Angeles Lakers, 123-132

Minnesota Timberwolves-New York Knicks, 88-96

New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers, 108-104

Golden State Warriors-Denver Nuggets, 86-89

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder, 117-111

Os melhores momentos dos Warriors-Nuggets: