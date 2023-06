Carlos Alcaraz reassumiu a liderança do ranking ATP, depois da conquista do torneio de ténis de Queens, em Londres.

Ao conseguir a primeira vitória da carreira na relva, o tenista espanhol consumou a ultrapassagem a Novak Djokovic.

O português Nuno Borges voltou a subir no ranking, embora desta vez tenha sido apenas uma posição, para 68.º.

Frederico Silva (188.º), Gonçalo Oliveira (293.º) e João Sousa (313.º) perderam posições.

No ranking feminino está tudo na mesma, no que ao topo diz respeito, com a polaca Iga Swiatek na liderança, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da cazaque Elena Rybakina.