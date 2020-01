O início dos jogos do qualifying do Open da Austrália esta quarta-feira foi adiado devido ao fumo tóxico causado pelos muitos incêndios que têm afetado aquele país, informou a organização da competição.

Os treinos foram suspensos até às 11h00 locais (00h00 em Lisboa), ao passo que as partidas de qualificação não começam antes das 13h00, uma hora depois do previsto.

Informa ainda a organização do primeiro Grand Slam do ano que a qualidade do ar no Melbourne Park está a ser «monitorizada e qualquer decisão será tomada tendo em conta os dados obtidos e as informações das equipas médicas, de cientistas da Agência de Proteção Ambiental e dos meteorologistas».

Têm sido vários os casos de atletas que têm de interromper os jogos devido ao intenso fumo que paira sobre a cidade de Melbourne. Maria Sharapova, por exemplo, abandonou um torneio de exibição, enquanto Dalila Jakupovoc interrompeu mesmo o encontro da primeira ronda de qualificação do Australia Open.