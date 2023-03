A organização do Estoril Open anunciou, nesta sexta-feira, a participação de Sebastian Korda na edição 2023 do torneio português.

O tenista americano, de apenas 22 anos, foi semifinalista na última edição, e espera agora ir mais longe.

«É com prazer que anuncio o meu regresso. A experiência do ano passado foi excelente, joguei sempre diante de um público fantástico e Estoril/Cascais é incrível. Espero que este ano consiga ganhar mais dois encontros para sair com o título do Millennium Estoril Open!», refere Korda, citado pela organização.

«Sempre foi nossa política investir nas jovens promessas e mostrar ao público nacional os campeões do amanhã. Sebastian Korda já é mais do que uma jovem promessa: no ano passado, impressionou pela sua classe e chegou mesmo a dispor de match-points nas meias-finais com Frances Tiafoe; este ano, já mostrou estar noutro patamar da sua carreira ao ter match-points para derrotar Novak Djokovic na final de Adelaide e estreando-se nos quartos-de-final de um torneio do Grand Slam rubricando excelentes exibições em Melbourne Park. O posicionamento do Millennium Estoril Open no calendário do ATP Tour de 2023 coloca-nos na mesma semana do torneio de Houston, que naturalmente atrai os melhores jogadores americanos. Mas o Sebastian Korda gostou tanto de estar connosco e de Cascais que escolheu regressar à Costa do Estoril», explica João Zilhão, diretor do torneio.

Para além de Sebastian Korda, filho do antigo tenista checo Petr Korda, a edição 2023 do Estoril Open já conta também com o português João Sousa, através de «wild card», e do atual vicecampeão de Roland Garros e do US Open, Casper Ruud (nº4 do ranking ATP).