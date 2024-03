O tenista português Nuno Borges foi eliminado na primeira ronda do Masters 1000 de Miami, ao perder ante o brasileiro Thiago Seyboth Wild esta quarta-feira, em dois sets.

Borges (61.º do ranking ATP), perdeu ante Seyboth Wild (76.º) pelos parciais de 6-4 e 7-5, com o número um brasileiro a vencer o duelo ao fim de uma hora e 41 minutos.

Número um português, Nuno Borges acaba afastado num encontro em que, no primeiro set, fez a diferença a quebra de serviço feita por Seyboth Wild para o 3-2, com o break a ser confirmado com o 4-2, mantendo-se até ao parcial de 6-4.

No segundo set, Borges quebrou o serviço a Seyboth Wild para o 2-0, mas não confirmou o break, com o brasileiro a conseguir responder com o 2-1 ao ganhar no jogo de serviço de Borges. Pouco depois, numa altura determinante do encontro, Borges desperdiçou um set point no serviço do adversário: o que podia ser um 6-4 para o português, acabou com Seyboth Wild a fazer o 5-5. Logo a seguir, o brasileiro quebrou o serviço do luso para o 6-5 e fechou o triunfo no seu jogo de serviço com o 7-5.

Na segunda ronda, Seyboth Wild vai defrontar o norte-americano Taylor Fritz, 13.º do ranking mundial.