A tenista checa Barbora Krejcikova qualificou-se, esta quinta-feira e pela primeira vez na carreira, para a final de um ‘major’, no caso Roland Garros, ao vencer uma épica batalha na meia-final com a grega Maria Sakkari, em três sets.

Pelo que se viu, sobretudo no terceiro set, foi um dos melhores jogos do ano no circuito mundial e quase uma final antecipada pela competitividade na terra batida de Paris.

Depois de vencer o primeiro set por 7-5, em 58 minutos, Krejcikova, 33.ª do ranking mundial WTA, viu Sakkari, 18.ª, responder com um 4-6 no segundo set, antes de um terceiro parcial de grande ténis e que durou uma hora e 24 minutos.

Sakkari teve nas mãos a possibilidade de fechar o apuramento para a final quando havia 3-5 no set e 30-40 no jogo de serviço da checa, mas Krejcikova salvou o primeiro e único match-point contra, dando depois a volta até ao 6-5. Sakkari respondeu com o 6-6 no seu serviço e assim sucessivamente até ao 8-7 de Krejcikova, que quebrou finalmente o serviço da helénica e selou a passagem à final ao quinto match-point de que dispôs.

Na final, a checa vai defrontar a russa Anastasia Pavlyuchenkova, numa inédita final de Roland Garros que vai decidir a sucessora de Iga Swiatek (que caiu com Sakkari nos «quartos»). Pavlyuchenkova venceu, na primeira meia-final, esta quinta-feira, a eslovena Tamara Zidansek.