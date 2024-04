No ténis, Carlos Alcaraz anunciou, esta terça-feira, que vai falhar o Masters 1000 de Monte Carlo devido a lesão.

«Estive a treinar em Monte Carlo e a tentar recuperar até ao último minuto da minha lesão no braço direito, mas não foi possível e não vou conseguir jogar. Estava mesmo ansioso para jogar. Vejo-vos o próximo ano», escreveu o tenista espanhol nas redes sociais.

O número três do mundo deveria defrontar Felix Auger-Aliassime na primeira ronda do torneio monegasco, mas já não vai entrar em court esta quarta-feira.

De recordar que Alcaraz não joga desde o dia 28 de março, quando foi eliminado nos quartos de final do Masters 1000 de Miami por Grigor Dimitrov.

I have been working in Monte Carlo and trying to recover until the last minute from an injured pronator teres in my right arm, but it was not possible and I cannot play! 🥲 I was really looking forward to playing... See you next year! @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/hQ8ANcAxPI