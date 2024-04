Menos de uma hora depois de ter encerrado a sua carreira em singulares, João Sousa despediu-se definitivamente do ténis com uma derrota na primeira ronda de pares do Estoril Open, ao lado do brasileiro João Fonseca, perante a dupla composta pelo brasileiro Marcelo Demoliner e pelo neerlandês Sem Verbeek.

João Sousa e João Fonseca perderam por 6-4, 4-6 e 10-5, em uma hora e 24 minutos.

O português, de 35 anos, já tinha declarado o fim da carreira antes do encontro de pares e despediu-se definitivamente no court Cascais, perante umas bancadas bem mais despidas e ao lado de um tenista com quem nunca tinha jogado anteriormente.