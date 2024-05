Alexander Zverev conquistou o Masters 1.000 de Roma, ao bater na final o chileno Nicolas Jarry em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 7-5.

O tenista alemão, que eliminou Nuno Borges nos oitavos de final, venceu o torrneio da capital italiana pela segunda vez na carreira: foi ainda o sexto Masters de Zverev e o primeiro desde Cincinnati em 2021.

Nesta segunda-feira, Zverev vai subir do quinto para o quarrto lugar do ATP World Tour, por troca com o russo Daniil Medvedev.