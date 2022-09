No dia em que Carlos Alcaraz fez história no ténis mundial ao tornar-se no mais jovem de sempre a liderar o ranking ATP, o português Nuno Borges também tem razões para celebrar.

O tenista maiato de 25 anos entrou pela primeira vez no top-100, sendo nesta segunda-feira o número 93 do mundo, depois de ter conseguido chegar à segunda ronda do US Open. Também João Sousa, o outro português nos melhores 100 subiu lugares na hierarquia mundial, posicionando-se em 56.º.

O espanhol Carlos Alacaraz, de 19 anos é número 1 do mundo, seguido por Casper Ruud, que derrotou na final do Major dos EUA, e do compatriota Rafael Nadal.

Já no ranking feminino, a polaca Iga Swiatek reforçou o seu lugar no topo mundial, ao conquistar pela primeira vez o US Open, tendo agora o dobro dos pontos da segunda classificada, a tunisina Ons Jabeur.

Na vertente de pares, Nuno Borges também melhorou a sua classificação, para 70.º, só superado pelo parceiro e amigo Francisco Cabral que, depois de ter disputado a segunda eliminatória em Flushing Meadows com o maiato, ascendeu ao 45.º lugar.