A tenista francesa Caroline Garcia, sexta no ranking mundial, conquistou pela primeira vez as WTA Finals, ao bater na final a bielorrussa Aryna Sabalenka, em Forth Worth, nos Estados Unidos.

Num confronto entre duas jogadoras que nunca tinham chegado à final da prova e que não contam qualquer final de um torneio do ‘Grand Slam’, a jogadora de 29 anos derrotou Sabalenka em dois ‘sets’, pelos parciais de 7-6 (7-4) e 6-4, com duração total de uma hora e 41 minutos.

Depois de Amélie Mauresmo em 2005, Caroline Garcia tornou-se na segunda francesa a vencer a prova, o mais importante torneio da carreira, passando a contar 11 títulos no seu currículo, quatro deles conquistados em 2022.