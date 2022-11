A tenista Francisca Jorge tornou-se pela sexta vez consecutiva campeã nacional de ténis, no fecho do campeonato nacional absoluto no Complexo de Ténis do Jamor, em Oeiras, Lisboa.

A tenista vimaranense, de apenas 22 anos (!!) bateu na final a irmã mais nova, Matilde Jorge, de 18, por 6-3 e 6-1.

De resto, nem sequer é uma final inédita, uma vez que já aconteceu em 2019 e 2021, com a irmã mais velha, número um de Portugal e 302.ª do mundo, a impor-se em todas as ocasiões.

Na final masculina, Fábio Coelho impôs-se a Francisco Rocha por 6-4 e 6-1, chegando ao título pela primeira vez, para suceder a Nuno Borges, que tinha vencido as duas edições anteriores.

João Couceiro venceu o Nacional de ténis em cadeira de rodas quer em singulares quer em pares, neste caso ao lado de João Sanona.