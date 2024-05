Dez vezes vencedor do Masters 1.000 de Roma, Rafael Nadal foi eliminado na segunda ronda do torneio da capital italiana, ao cair diante do polaco Hubert Hurkacz por expressivos 6-1 e 6-3.

O tenista maiorquino, que continua a lutar para regressar à melhor forma naqueles que serão os últimos meses de uma carreira recheada de sucesso, continua longe do melhor nível a escassas semanas do Roland Garros.

Apesar da derrota, Nadal protagonizou depois um momento de comunhão com os fãs já fora do court, com milhares de pessoas a prestarem-lhe tributo naquela que foi a última participação no torneio romano.