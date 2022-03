O tenista espanhol Rafael Nadal acentou o grande início de temporada de 2022 ao vencer, esta quarta-feira, o norte-americano Reilly Opelka, em dois sets, para qualificar-se para os quartos de final do Masters 1.000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Nadal, de 35 anos e número quatro do mundo, venceu o 17.º colocado da hierarquia pelos parciais de 7-6 (7-3) e 7-6 (7-5), em duas horas e 13 minutos, para somar a 18.ª vitória em 18 duelos em 2022.

Com o êxito desta quarta-feira, Nadal atingiu o seu melhor início de época da carreira e é mesmo o segundo tenista a conseguir 18 vitórias seguidas no começo de uma mesma temporada, além de Novak Djokovic, que chegou mesmo ás 26 vitórias no início da época 2020 e detém o recorde de 41 em 2011. O maiorquino superou as 17 vitórias de Roger Federer em 2018 e as 17 de Pete Sampras em 1997.

Nos quartos de final, Nadal defronta o australiano Nick Kyrgios.

A grande jogada no 'match-point' da vitória de Nadal: