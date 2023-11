O tenista italiano Jannik Sinner, atual número quatro do ranking mundial, anunciou esta quinta-feira a desistência da partida do oitavos de final do ATP de Paris, frente ao australiano Alex De Minaur.

O atleta de 22 anos deixou o court, onde venceu o norte-americano Mackenzie McDonald, perto das três da manhã desta madrugada de quinta-feira, tendo sido a próxima partida agendada para as 16h30, frente ao australiano Alex De Minaur, com apenas 14 horas de intervalo.

Sinner, que depois chegou ao hotel por volta das cinco da manhã devido a compromissos pós-jogo, decidiu abdicar da sua participação, alegando a má organização da prova.

Sendo assim, De Minaur, número 13 do ranking mundial, passa diretamente aos quartos de final, onde irá defrontar o russo Andrey Rublev.