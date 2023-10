Nuno Borges subiu um lugar na mais recente atualização do ranking ATP, divulgada esta segunda-feira.

O tenista de 26 anos continua a ser o único português no top 100: está agora na 74.ª posição da hierarquia mundial do ténis.

Ora, o ranking continua a ser liderado por Novak Djokovic, à frente de Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

No ranking feminino, Sabalenka continua a liderar, com vantagem sobre Iga Swiatek e Coco Gauff. Elena Rybakyna subiu ao quarto lugar, por troca com Jessica Pegula, e é essa a única alteração a registar no top dez.