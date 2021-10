O tenista russo Daniil Medvedev, número dois do ranking ATP e primeiro cabeça de série no Masters de Indian Wells, foi eliminado nos oitavos de final do torneio norte-americano, ao perder por 2-1 com o búlgaro Grigor Dimitrov.

Medvedev, que há um mês venceu o Open dos Estados Unidos, até venceu o primeiro set por 6-4 e esteve em vantagem de 4-1 no segundo parcial, mas teve uma quebra e permitiu a Dimitrov, 28.º do ranking, reagir.

O búlgaro venceu o segundo set por 4-6 ao quebrar três vezes o serviço de Medvedev e venceu depois por 3-6 no terceiro e último set. Foi neste último parcial que o russo mostrou alguma da sua fúria e descontentamento momentâneo, quando atirou com força a raquete ao chão, numa altura em que havia 1-5 no marcador.

Com esta derrota, Medvedev hipotecou praticamente todas as hipóteses de ainda chegar a número um do ranking ATP, liderado pelo sérvio Novak Djokovic, que pode assim fixar um novo recorde de liderança ao final do ano pela sétima vez, descolando de Pete Sampras.