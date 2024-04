102 dias depois, Rafael Nadal regressou à competição com uma vitória. Na primeira ronda do torneio de Barcelona, o tenista espanhol derrotou o italiano Flavio Cobolli por 6-2 e 6-3, em menos de 1h30 de encontro.

681 dias após a última partida em terra batida, o número 644 do mundo levou a melhor sem grandes dificuldades sobre o número 62 do ranking ATP e vai agora defrontar o australiano Alex De Minaur na próxima ronda do torneio de Barcelona, que já venceu por 12 vezes na carreira.

De recordar que Nadal, de 37 anos, não entrava em court desde o torneio de Brisbane, na Austrália, devido a uma lesão na zona abdominal e já anunciou que este vai ser a última prova em Barcelona que vai disputar na carreira.