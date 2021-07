As tenistas Karolina Pliskova (na foto), Aryna Sabalenka e Angelique Kerber qualificaram-se, esta terça-feira, para as meias-finais do quadro principal de singulares feminino de Wimbledon, o terceiro torneio Grand Slam da época.

Pliskova, 13.ª do ranking mundial e oitava cabeça de série, impôs-se no primeiro jogo dos quartos de final a Viktorija Golubic (66.ª da hierarquia WTA) em dois sets, com os parciais de 6-2 e 6-2, em uma hora e 22 minutos. Estreia-se na meia-final do torneio.

Já a bielorrussa Sabalenka, segunda cabeça de série e quarta classificada do ranking mundial, também está pela primeira vez nas meias-finais de Wimbledon, depois de ter batido a tunisina Ons Jabeur (24.ª do ranking) também em dois sets, com os parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 15 minutos.

Nas meias-finais, Pliskova e Sabalenka medem forças, ao passo que Angelique Kerber (28.ª do ranking) aguarda vencedora da última meia-final, entre Ashleigh Barty e Ajla Tomljanovic, jogo com início às 16h35.

Kerber venceu Karolina Muchova (22.ª do ranking) igualmente em dois sets, com os parciais de 2-6 e 3-6, em uma hora e 17 minutos.