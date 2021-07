A tunisina Ons Jabeur está pela primeira vez nos quartos-de-final de Wimbledon. Derrotou esta segunda-feira Iwa Swiatek em três parciais - 5/7, 6/1 e 6/1 - e tornou-se na primeira tenista árabe a chegar a esta fase do torneio desde a egípcia Ismail El Shafei, em 1974.



O feito da 24ª do ranking WTA é histórico e tem mãos portuguesas. Ons trabalha desde 2017 com João Guedes, um terapeuta de reflexiologia cuja história mereceu honras de reportagem no Maisfutebol, em março de 2020.



Antes de eliminar Swiatek, Jabeur já derrotara Venus Williams e Garbine Muguruza, duas antigas campeãs em Wimbledon. Há quatro anos conheceu o terapeuta português, que trocou quase de forma acidental o IPO do Porto pelo circuito profissional de ténis.



João Guedes continua a acompanhar Ons Jabeur e nos últimos tempos está a trabalhar de perto também com Bianca Andreescu, atual número sete do mundo.



Em 2017, quando conheceu Ons Jabeur, a tunisina ocupava a 180ª posição no ranking mundial.

«Tentei mexer com a cabeça dela, acima de tudo, porque o ténis é uma modalidade de concentração e inteligência. Via a bater com a raqueta, a gritar, a chamar nomes aos outros. Fui ter com ela e disse-lhe: ‘Hoje foi a última vez que fizeste isso. Boas atitudes trazem bons resultados’. Mudei as energias que a rodeavam», contou João Guedes ao nosso jornal.



O que tem levado, afinal, este português à tenista africana? «Além da manipulação e do tratamento nos pés e nas mãos, que lhe dão bem estar físico e saúde, dou-lhe alegria e companheirismo. Um abraço no momento certo faz toda a diferença no desporto profissional. O lado emocional do meu trabalho é fundamental.»



FOTO: Ons Jabeur ganhou há poucas semanas o torneio na relva de Birmingham (ver foto de capa - João Guedes está ao centro).