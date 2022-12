Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) foi o melhor dos portugueses no prólogo da 45.ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno, ao terminar na sexta posição das motas.

No percurso de 13 quilómetros «desenhado» no acampamento saudita, junto ao Mar Vermelho, o barcelense ficou a 10 segundos do mais rápido, o australiano Toby Price (KTM).

O luso-alemão Sebastian Bühler (Hero) conseguiu a oitava posição, a 11 segundos de Price, com António Maio (Yamaha) no 13.º lugar, a 17 segundos do mais rápido. Rui Gonçalves (Sherco) foi 25.º, a 26 segundos do primeiro classificado, de acordo com os dados provisórios.

Já Mário Patrão (KTM), que compete na categoria reservada a pilotos que correm sem assistência, foi 43.º, a 45 segundos do primeiro.

Nos automóveis o mais rápido foi o sueco Mathias Ekström (Audi), num híbrido Q E-Tron, à frente de dois franceses: Sébastien Loeb (BRX), a apenas um segundo, e Stéphane Peterhansel (Audi) em terceiro, a 11 segundos.

Na categoria T3 (reservada aos SSV protótipos), o português Ricardo Porém (Yamaha) foi sétimo, a 15 segundos da mais rápida, a espanhola Cristina Gutiérrez (Can-Am).

Hélder Rodrigues (Can-Am) foi o nono mais rápido a cumprir os 13 quilómetros do prólogo, terminando a 16 segundos.

João Ferreira (Yamaha) foi o 16.º, a 33 segundos.

A classificação do prólogo serve para definir a ordem de largada para a primeira etapa da prova, no domingo, com partida e chegada no acampamento base, com 602 quilómetros, 367 deles cronometrados.