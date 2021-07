A nadadora portuguesa Ana Catarina Monteiro conseguiu alcançar nesta terça-feira as meias-finais dos 200 metros mariposa dos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

A atleta, em estreia olímpica, fica na história como a primeira portuguesa a apurar-se para as meias-finais no estilo mariposa, depois de conseguir o 14.º melhor tempo da qualificação, com o tempo de 2:11.45 na terceira «heat», em que ficou no quinto lugar.

O melhor tempo da qualificação foi o da chinesa Yufei Zhang, com 2:07.50. A húngara Katinka Hosszu, uma das estrelas da natação, decidiu desistir da prova de Tóquio2020.

As duas meias-finais estão agendadas para quarta-feira e a final na quinta-feira.