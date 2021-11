O Benfica venceu no reduto do Torreense por 3-0, no jogo que fechou a sétima jornada da Liga de futsal.

Nilson deu vantagem às águias ao minuto 10.

Jacaré aumentou a vantagem ao minuto 36, e Bruno Cintra fechou as contas nos segundos finais.

O Benfica passa a somar 18 pontos, tal como o Sporting, que ao início da noite venceu o Sp. Braga (2-1).

Na liderança, com sete vitórias em igual número número de jogos, está o Fundão, que venceu o Portimonense nesta quarta-feira.