O ciclista francês Victor Lafay (Cofidis) venceu este domingo a segunda etapa da Volta a França, o Tour, na ligação de 209 quilómetros entre Vitoria-Gasteiz e Saint-Sébastien, ainda em território espanhol.

Depois de ter sido sexto classificado na primeira etapa, no sábado, Lafay arriscou e foi mais feliz. Quando a luta pelo sprint começava a ser preparada, Lafay fugiu ao pelotão com um grande ataque à entrada para o último quilómetro e resistiu até às últimas investidas, mantendo metros para cortar a meta na frente.

Lafay findou a tirada em 04h46m39s, seguido, no pódio, do belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e do esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), com o mesmo tempo.

Está consumado o primeiro triunfo francês na presente edição do Tour e também a primeira vitória em etapas por parte da Cofidis na Volta a França em 15 anos. O último foi Sylvain Chavanel, já em 2008.

Na classificação geral, o britânico Adam Yates (UAE Team Emirates) continua na frente, mas há troca no segundo lugar. Pogacar beneficiou das bonificações e subiu um posto, relegando Simon Yates (Team Jayco Alula) para a terceira posição. Ainda assim, Pogacar e Simon Yates estão aos mesmos seis segundos do camisola amarela.

O vencedor da etapa, Victor Lafay, sobe do sexto ao quarto lugar: está a 12 segundos de Adam Yates. No top-10 entram Wout Van Aert, direto ao quinto lugar, bem como Mikel Landa, que é 10.º.

Quanto aos portugueses, Ruben Guerreiro (Movistar Team) foi 35.º na etapa, a dois minutos e 25 segundos de Lafay. Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) foi 59.º (+6m26s) e Nelson Oliveira (Movistar) foi 89.º (+11m42s). Na geral, Guerreiro é 60.º (+12m17s), Rui Costa 66.º (+15m12s) e Oliveira 72.º (+16m51s).

A terceira etapa, na segunda-feira, parte de Espanha e entra já em França, na ligação de 193,5 quilómetros entre Amorebieta-Etxano e Bayonne.

CLASSIFICAÇÃO GERAL (APÓS 2.ª ETAPA):

1.º: Adam Yates (UAE Team Emirates), 09h09m18s

2.º: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), +6s

3.º: Simon Yates (Team Jayco Alula), +6s

4.º: Victor Lafay (Cofidis), +12s

5.º: Wout Van Aert (Jumbo-Visma), +16s

6.º: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), +17s

7.º: Michael Woods (Israel – Premier Tech), +22s

8.º: Mattias Skjelmose Jensen (Lidl – Trek), +22s

9.º: Jai Hindley (Bora – Hansgrohe), +22s

10.º: Mikel Landa (Bahrain Victorious), +22s