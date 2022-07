A segunda etapa da Volta a França feminina, esta segunda-feira, ficou marcada por quedas de várias ciclistas, uma delas conjugada com uma colisão impressionante a 26,5 quilómetros da meta, quando já havia atletas no chão.

O caos na segunda tirada do Tour teve um primeiro duro episódio a 30 quilómetros da meta, na entrada de uma localidade, quando várias ciclistas caíam, entre elas a eslovena Ursa Pintar, da UAE Team Emirates.

Pouco depois, a cerca de 26 quilómetros do final, numa reta, uma ciclista caiu para a esquerda na berma, para o campo, tendo-se seguido quedas imediatas de mais três ciclistas e uma colisão impressionante que deixou a italiana Marta Cavalli em mau estado na estrada, depois de uma ciclista ter surgido a grande velocidade de trás (a cerca de 50 quilómetros/hora, de acordo com os dados oficiais do Tour). Outra, aparentemente a tentar desviar-se, também caiu para a esquerda, na zona de campo.

Poucos minutos depois, a cerca de 22 quilómetros da meta, houve mais uma queda que afetou cerca de dez ciclistas.

A maioria das ciclistas envolvidas retomaram a corrida na sequência dos infortúnios, mas à hora de publicação deste artigo, ainda não há informação oficial sobre eventuais abandonos na prova, fruto da sucessão de quedas e colisões. Não está também claro, por ora, quais todas as corredoras que estiveram envolvidas nos vários momentos.

A etapa acabou por ser ganha pela neerlandesa Marianne Vos, da Jumbo-Visma, que é agora a camisola amarela. Dezenas de ciclistas, algumas candidatas ao topo, perderam muito tempo fruto das várias incidências da etapa que ligou Meaux a Provins, na distância de 136,5 quilómetros.