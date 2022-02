A Federação Internacional de Hóquei no Gelo (IIHF) proibiu todas as seleções e equipas russas e bielorrussas de participarem nas competições sob a sua tutela e retirou ainda à Rússia a organização do Mundial de Juniores de 2023.

«A IIHF não é uma entidade poítica e não pode influenciar as decisões que estão a ser tomadas na guerra na Ucrânia. No entanto temos o dever de cuidar de todos os nossos membros e participantes e devemos fazer tudo para assegurar que somos capazes de organizar as nossas competições num ambiente seguro para todas as equipas. Ficámos incrivelmente chocados com as imagens da Ucrânia», pode ler-se ainda no mesmo comunicado.

Recorde-se que a Bielorrússia tem uma relação de grande proximidade com a Rússia, tendo o seu presidente (Alexander Lukashenko, à direita na foto) autorizado as tropas de Putin (à esquerda) a prepararem neste país a invasão da Ucrânia pelo norte.

Também a NHL, a maior liga de hóquei no gelo do Mundo (que se joga nos Estados Unidos e no Canadá), anunciou que vai suspender todas as relações com parceiros de negócios sediados na Rússia e que deixará de traduzir para russo todos os conteúdos presentes nos canais oficiais da competição. Além disso, foi tomada a decisão de não considerar a Rússia com lugar de qualquer jogo ou competição relacionada com a NHL.

A Rússia é uma das maiores potenciais do hóquei no gelo, tendo vencido, enquanto Rússia ou União Soviética, 27 campeonatos do Mundo.