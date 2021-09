Stefanos Tsitsipas apurou-se para a terceira ronda do Open dos Estados Unidos, ao bater o francês Adrian Mannarino.

Depois de ter sido forçado a um quinto e decisivo set para afastar Andy Murray em quase cinco horas, o número três mundial afastou Mannarino em duas horas e 41 minutos com os parciais de 6-3, 6-4, 6-7 (4-7) e 6-0. Tsitsipas, que foi muito contestado no duelo com Murray por ter usado uma ida à casa de banho para, aparentemente, quebrar o ritmo do encontro, voltou a ir aos balneários após o terceiro set e foi apupado pelo público.

O encontro foi jogado com a cobertura fechada do Arthur Ashe Stadium, que protegeu os tenistas e os espectadores do furacão Ida, que levou as autoridades a decretarem estado de emergência em Nova Iorque.

Na próxima ronda, Tsitsipas vai defrontar Carlos Alcaraz, espanhol de 18 anos que deixou pelo caminho o francês Arthur Rinderknech em quatro sets.

Na competição feminina, Sloane Stephens, vencedora em Flushing Meadows em 2017, deixou pelo caminho a também norte-americana Cori Gauff, de 17 anos, após uma vitória expressiva por 6-4 e 6-2.