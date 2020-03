O Benfica informou, esta segunda-feira, que Borko Ristovski está de regresso ao seu país natal para representar o Vardar, atual campeão europeu em título.

Em nota publicada no site oficial, os encarnados agradecem «o contributo dado pelo atleta desde 2018/19 e deseja as maiores felicidades para esta nova etapa na sua carreira, assim como para a sua vida pessoal». Recorde-se que o guarda-redes macedónio chegou no início da temporada 2018/19 proveniente do Barcelona.