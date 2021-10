A tenista espanhola Paula Badosa conquistou no domingo o torneio WTA Masters 1.000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, depois de bater na final a bielorrussa Victoria Azarenka.

Paula Badosa, 27.ª do mundo, bateu a tenista bielorrussa, 32.ª do ranking WTA, por 2-1, com os parciais de 7-6 (7-5), 2-6 e 7-6 (7-2), num encontro que teve a duração de três horas e seis minutos.

A tenista espanhola, de 23 anos, que já tinha conquistado o torneio de Belgrado no início deste ano, conseguiu o segundo título individual da carreira.