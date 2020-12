O Sporting venceu este sábado na deslocação ao Esgueira por 83-70, em jogo da 11.ª jornada do campeonato nacional de basquetebol.

Com o triunfo, a equipa leonina segue líder só com vitórias em dez jogos, podendo ser igualada de novo no domingo, caso o FC Porto vença o Maia Basket.

Imortal, CAB Madeira, Académica e Lusitânia também venceram este sábado.

Resultados – 11.ª Jornada:

Benfica-UD Oliveirense (90-74, 6.ª feira)

V. Guimarães-Imortal, 68-73

Barreirense-CAB Madeira, 69-86

Esgueira-Sporting, 70-83

Académica-Ovarense, 75-72

Galitos-Lusitânia, 68-68 (92-93 após prolongamento)

FC Porto-Maia Basket (domingo, 17h00)