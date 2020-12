Os próximos jogos europeus de andebol do FC Porto e do Sporting, respetivamente na Liga dos Campeões e na Liga Europeia, foram adiados devido a surtos de covid-19 detetados nos adversários dos clubes portugueses.

Em nota oficial na rede social Twitter, o FC Porto informou, esta tarde, que o adiamento do jogo na Polónia, ante o Vive Kielce, que estava agendado para as 19h45 desta quinta-feira, foi adiado devido ao «período de quarentena obrigatório decretado para a equipa polaca».

O mesmo motivo adia o jogo do Sporting que estava previsto para a próxima terça-feira, a receção aos eslovacos do Tatran Presov. «A formação eslovaca tem neste momento vários jogadores infetados» com a covid-19, comunicou o clube verde e branco.