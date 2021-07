Rafael Cavalcanti é o novo reforço da equipa de voleibol do Sporting.

O "zona quatro" de 23 anos chega da Suécia, onde representava o Örkelljunga Volley.

«É um orgulho enorme representar o clube onde o meu pai jogou há alguns anos. Além disso, a minha prima, Amanda Cavalcanti, também joga no voleibol do Sporting. É o meu clube, onde cresci a ver o meu pai a jogar. É um orgulho representar um clube desta dimensão», afirmou o filho do luso-brasileiro Maurício Cavalcanti, que jogou nos ‘leões’ na década de 90.

«Vou jogar com muitos atletas com quem já convivi e reencontrar muitos amigos. Já falei com o Gersinho, é uma pessoa muito acessível e acredito que vamos ter uma boa temporada», completou o novo reforço do clube leonino.