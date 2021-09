Depois de uma vitória importante e «histórica» para o selecionador nacional de voleibol, Hugo Silva, a equipa de Portugal foi desafiada a cumprir uma «promessa»: ir a pé até ao hotel.

A equipa lusa venceu a Bélgica por 3-2 na segunda jornada do Europeu 2021, na Polónia, para somar os primeiros pontos na prova que se joga na cidade de Cracóvia.

«Agora temos que ir a pé até ao hotel, porque essa foi a promessa se ganhássemos o jogo. Foi um excelente jogo e todas as vitórias são importantes. O nível das equipas é todo muito equilibrado, tirando a Polónia e a Sérvia, pelo que vão lutar pela qualificação até ao fim. Nos meus 18 anos de seleção, nunca ganhámos à Bélgica. É uma vitória histórica e só mostra, de facto, o nível onde estamos e a importância desta vitória», afirmou Hugo Silva, citado pela Lusa.

«Foi uma vitória de um coletivo forte, que acredita que é possível fazer algo que ainda não foi feito. Foi uma vitória importante para dar confiança e que os jogadores merecem, por tudo aquilo que foi feito nas últimas cinco semanas», expressou, ainda.

O próximo adversário de Portugal é a Ucrânia, no domingo. Os ucranianos venceram a Grécia no primeiro jogo, por 3-2, tendo perdido o segundo, esta sexta-feira, ante a Sérvia, por 3-0.

A Sérvia lidera com seis pontos, seguida da Polónia, com três (menos um jogo), Portugal e Ucrânia têm dois cada mas a equipa lusa tem um melhor saldo de sets. Fora dos lugares de apuramento estão a Grécia e Bélgica, com um ponto cada. Os helénicos têm menos um jogo.