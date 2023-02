O Benfica recebeu e venceu o Sporting este sábado, por 3-2, em jogo da 12.ª jornada da Série A da 2.ª fase do campeonato nacional de voleibol.

Os leões venceram o primeiro set, os encarnados responderam no segundo parcial, mas permitiram novo triunfo dos verde e brancos de seguida. Contudo, venceram o quarto set e forçaram a «negra», onde se superiorizaram por 15-12.

Assim, a formação de Marcel Matz continua na liderança da Série A, com 40 pontos, mais três do que o segundo classificado, Fonte do Bastardo, que também venceu nesta ronda. A equipa leonina é terceira, com 29.

Este domingo, o Benfica visita o Esmoriz, enquanto o Sporting recebe o Castêlo da Maia.

Os resultados deste sábado:

Académica de Espinho - Vitória de Guimarães, 1-3 (25-15, 18-25, 21-25, 20-25)

Benfica - Sporting, 3-2 (28-30, 25-23, 19-25, 25-23, 15-12)

Esmoriz - Leixões, 1-3 (28-26, 22-25, 19-25, 18-25)

Castêlo da Maia - Fonte do Bastardo, 1-3 (21-25, 24-26, 25-22, 14-25)