O Benfica venceu este sábado na deslocação ao reduto do Vitória de Guimarães, por 3-0 (13-25, 21-25, 15-25) e continua líder do campeonato nacional de voleibol.

Noutro dos jogos da terceira jornada da segunda fase da série dos primeiros, o Sporting recebeu e venceu o Leixões, também por 3-0 (25-20, 25-19, 25-13).

O Benfica é primeiro classificado, com 16 pontos, mais dois do que o Fonte do Bastardo e mais três do que o Sporting.

Na quarta ronda, os leões recebem o Fonte do Bastardo e as águias jogam na Luz diante do Académica de Espinho.

Resultados da terceira jornada da série dos primeiros (2.ª fase):

Sporting -Leixões, 3-0 (25-20, 25-19, 25-13)

Académica de Espinho - Castêlo da Maia, 1-3 (25-19, 17-25, 17-25, 16-25)

Vitória de Guimarães – Benfica, 0-3 (13-25, 21-25, 15-25)

Fonte do Bastardo – Esmoriz, 3-1 (25-20, 24-26, 31-29, 25-18)