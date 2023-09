Portugal foi eliminado pela Ucrânia nos oitavos de final do Europeu de voleibol, este sábado, com uma derrota por 3-0 em Varna, na Bulgária.

Depois de ter ficado no segundo lugar do grupo D, apenas atrás da França, Portugal perdeu em três sets frente a seleção ucraniana, por 20-25, 19-25 e 22-25.

Esta foi a sétima presença de Portugal em fases finais de Europeus, a terceira seguida, depois de 1948, 1951, 2005, 2011, 2019 e 2021.

Noutros dois jogos já concluídos este sábado, a Eslovénia venceu a Turquia por 3-2 (20-25, 22-25, 25-21, 25-23, 15-13) e a Itália superou a Macedónia do Norte, por 3-0 (25-20, 25-12, 25-15).

Nos quartos de final, Eslovénia e Ucrânia marcam encontro. Também há um França-Roménia. Já a Itália aguarda adversário do Países Baixos-Alemanha, jogo que ainda decorre esta noite. O outro duelo dos quartos de final vai opor os vencedores do Sérvia-República Checa e do Polónia-Bélgica, dois duelos que apenas se realizam no domingo, às 17 e 20 horas, respetivamente.