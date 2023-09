Portugal deu um passo decisivo no Grupo D do Europeu de voleibol, ao vencer o anfitrião Israel este domingo, por 3-0, praticamente colocando a seleção lusa nos oitavos de final.

Depois da derrota frente à Grécia, em que não segurou uma vantagem de dois sets, Portugal voltou a jogar em Telavive e foi superior à equipa da casa, com parciais de 25-22, 25-21 e 25-12, em 83 minutos, assegurando os três pontos que estavam em jogo.

Com este triunfo, Portugal regressa ao segundo lugar do grupo, com sete pontos, a dois da líder França. Em terceiro e quarto, lugares também de acesso aos oitavos de final, estão Roménia (seis) e Israel (quatro), sendo os dois últimos lugares ocupados por Turquia (quatro) e Grécia (três).

O quinto e último desafio da seleção portuguesa é na segunda-feira, contra a Turquia.

A edição de 2023 do Europeu é coorganizada pela Itália (campeã europeia e mundial em título), Bulgária, Macedónia do Norte e Israel, decorrendo até 16 de setembro. As meias-finais (14 de setembro) e a final (16 de setembro) terão lugar em Roma.