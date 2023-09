A Ucrânia vai defrontar Portugal nos oitavos de final do Campeonato da Europa de voleibol.



Um dia depois de ter garantido o segundo lugar do grupo D, a seleção nacional ficou a saber que vai defrontar a congénere ucraniana, terceira classificada do grupo B.

No cruzamento dos grupos B e D, os jogos dos «oitavos» que serão disputados em Varna são França-Bulgária e Roménia-Croácia, na sexta-feira, e Portugal-Ucrânia e Eslovénia-Turquia, no sábado.

A seleção portuguesa marca presença pela sétima vez (1948, 1951, 2005, 2011, 2019 e 2021) numa fase final de um Campeonato da Europa, terceira consecutiva.

A edição de 2023 do Europeu de voleibol é organizada pela Itália (campeã mundial e europeia em título), Bulgária, Macedónia do Norte e Israel e decorre até 16 de setembro.