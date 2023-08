A segunda etapa da 78.ª edição da Volta a Espanha trouxe as primeiras verdadeiras diferenças: o ciclista dinamarquês Andreas Kron (Lotto Dstny) venceu, este domingo, a segunda tirada, com o italiano Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost) a assumir a liderança da classificação geral.

Andreas Kron atacou na parte final e acabou por chegar isolado e vencer a etapa, que ligou Mataró e Barcelona, ao longo de 181,8 quilómetros, com o australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e o francês Andrea Vendrame (AG2R Citroën) a serem segundo e terceiro, respetivamente.

A etapa, acidentada (com vários furos ou quedas), ficou marcada pela decisão da organização em contabilizar os tempos a nove quilómetros da meta, devido às condições meteorológicas adversas.

Porém, imagens divulgadas em Espanha, através da rede social X pelo jornalista Raúl Banqueri, mostram ainda outro momento que marcou esta tirada da Vuelta: os comissários da corrida em diálogo com espetadores para perceber a ordem de chegada dos ciclistas no alto de Montjuic, para registar os tempos oficiais e os ciclistas que bonificariam os seis, quatro e dois segundos.

Terminado o dia, o italiano Andrea Piccolo assumiu a liderança da classificação, com o espanhol Javier Romo (Astana) em segundo, a 11 segundos. Quanto aos portugueses, Nelson Oliveira (Movistar) surge no top-10 da geral: está no sexto lugar, a 13 segundos do camisola vermelha.

Na segunda-feira, a terceira etapa vai ligar Súria a Arinsal, numa tirada de 158,5 quilómetros com duas contagens de montanha de primeira categoria, uma delas a coincidir com a meta.