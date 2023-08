A UAE Team Emirates comunicou que Ivo Oliveira vai falhar a Vuelta devido a doença.

O ciclista português será substituído pelo esloveno Domen Novak.

João Almeida e Rui Oliveira, irmão gémeo de Ivo Oliveira, são agora os representantes lusos da UAE Team Emirates na Vuelta, que começa neste sábado em Barcelona e termina a 17 de setembro em Madrid.

João Almeida, Rui Oliveira (UAE Emirates), Nelson Oliveira, Ruben Guerreiro (Movistar), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) e André Carvalho (Cofidis) são os seis ciclistas portugueses confirmados na Vuelta.

📢: Line-up change: @DomenNovak 🇸🇮 will replace @IvOliveira96 🇵🇹 in our squad for the #LaVuelta23 .



Oliveira unfortunately has been ruled out due to illness. #WeAreUAE pic.twitter.com/Eo8PtoshGD