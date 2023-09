O ciclista francês Geoffrey Soupe (TotalEnergies) venceu ao sprint a sétima etapa da Volta a Espanha em bicicleta, esta sexta-feira, com o também gaulês Lenny Martinez (Groupama-FDJ) a segurar a liderança da classificação geral individual, alcançada no dia anterior.

Soupe impôs-se nos 200,8 quilómetros entre Utiel e Oliva, concluídos ao cabo de 04:56.29 horas, batendo sobre a meta o venezuelano Orluis Aular (Caja Rural-Seguros RGA), segundo, e o belga Edward Theuns (Lidl-Trek), terceiro.

Quanto aos portugueses na etapa, só André Carvalho (Cofidis) perdeu algum tempo, ao chegar na 105.ª posição, a 46 segundos do pelotão. Com o mesmo tempo do vencedor, chegaram Nelson Oliveira (Movistar) em 22.º, João Almeida e Rui Oliveira, ambos da UAE Team Emirates, em 63.º e 73.º, respetivamente, além de Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) em 90.º.

Na geral, Martinez segue como mais jovem líder de sempre da Vuelta, mantendo os oito segundos de vantagem para o norte-americano Sepp Kuss (Jumbo-Visma) e os 51 segundos para o espanhol Marc Soler (UAE Emirates), respetivamente segundo e terceiro.

Já João Almeida segue como o melhor português, mantendo a 16.ª posição. Nelson Oliveira é 53.º (+25m13s), Rui Costa é 68.º (+34m41s), André Carvalho é 145.º (+58m07s) e Rui Oliveira é 151.º (+01h00m23s).

No sábado, a oitava etapa liga Dénia a Xorret de Catí em 165 quilómetros, com cinco contagens de montanha.

CLASSIFICAÇÃO GERAL (TOP-20):

1.º: Lenny Martinez (Groupama-FDJ), 26h37m04s

2.º: Sepp Kuss (Jumbo-Visma), +8s

3.º: Marc Soler (UAE Team Emirates), +51s

4.º: Wout Poels (Bahrain Victorious), +01m41s

5.º: Steff Cras (Totalenergies), +01m48s

6.º: Mikel Landa (Bahrain Victorious), +01m58s

7.º: David De La Cruz (Astana), +02m23s

8.º: Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA), +02m30s

9.º: Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), +02m47s

10.º: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), +02m50s

11.º: Enric Mas (Movistar Team), +02m50s

12.º: Primoz Roglic (Jumbo-Visma), +02m58s

13.º: Hugh John Ccarthy (EF Education – EasyPost), +03m03s

14.º: Juan Ayuso (UAE Team Emirates), +03m06s

15.º: Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe), +03m08s

16.º: JOÃO ALMEIDA (UAE Team Emirates), +03m17s

17.º: Einer Rubio (Movistar Team), +03m22s

18.º: Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), +03m36s

19.º: Juan Pedro López (Lidl-Trek), +03m38s

20.º: Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), +03m58s