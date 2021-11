A recuperar de uma lesão no joelho direito, Roger Federer revelou que será «pouco provável» disputar Wimbledon, torneio que se realiza entre 27 de junho e 10 de julho.



O helvético, que jogou pela última vez na relva londrina antes de se lesionar, não espera voltar à competição antes do próximo verão.



«Ficaria extremamente supreendido se pudesse jogar Wimbledon. Voltarei a correr normalmente em janeiro e a treinar no court em março ou abril. Prevejo voltar a competir no verão de 2022», referiu, ao «Le Matin».



O campeoníssimo suíço frisou a ambição de terminar a carreira a jogar. «A minha ambição é ver o que sou capaz de fazer uma última vez. Desejo dizer adeus à minha maneira e em court. É por isso que dou o que tenho para recuperar», concluiu.

Federer vai assim falhar três dos quatro Grand Slams da temporada, podendo ainda disputar o US Open. Se o seu corpo permitir, claro.