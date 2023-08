Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, confirmou nesta sexta-feira que os «reds» atingiram uma plataforma de entendimento com o Brighton para a transferência de Moisés Caicedo. Porém, falta o acordo com o jogador.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da jornada inaugural da Premier League, frente ao Chelsea, o técnico assumiu sem rodeios o negócio. De qualquer forma, de acordo com a imprensa inglesa, os «blues» continuam na corrida pelo médio equatoriano.

«Disseram-me que posso confirmar que o negócio do Moisés Caicedo está acordado com o clube (Brighton). Quanto ao jogador, teremos de ver. Se faz os exames médicos hoje? Não vos posso dizer, não sei. Estamos a tentar e, para ser sincero, o clube esticou a corda», disse Jürgen Klopp.

O Liverpool terá aceite pagar qualquer coisa como 110 milhões de libras (127 milhões de euros). Moisés Caicedo tem a palavra.