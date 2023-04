O Montalegre está de luto devido à morte de Dene Bento Gonçalves, elemento da equipa técnica da formação da Liga 3.

Dene Gonçalves, diga-se, tinha 23 anos e era treinador-adjunto estagiário do emblema transmontano.

«O Dene era um ser inconfundível, o brilho dos seus olhos, o calor do seu sorriso e a bondade da sua alma ficarão para sempre nos nossos corações. O seu falecimento é, sem dúvida, uma enorme perda para todos nós.Deixarás sempre saudade, não importa o tempo que passar. Apesar da maior derrota da nossa temporada ter sido sofrida com a tua partida, desta época ter sempre um final triste e amargo, iremos tentar com todas as nossas forças lutar também por ti. À família enlutada e a todos os seus amigos, endereçamos o nosso mais profundo pesar. Para sempre um de nós», lê-se, na nota do clube.

Segundo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Dene morreu «vítima de morte súbita».

«A todos os familiares e amigos de Dene Gonçalves, bem como ao CDC Montalegre e seus associados, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol Fernando Gomes deixa uma mensagem de sentidas condolências», pode ler-se, no comunicado da FPF.