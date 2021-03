Declarações de Vasco Seabra, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate (2-2) frente ao Belenenses:

«Penso que fizemos uma bela primeira parte, tivemos o lance do canto sofrido, em que temos de ser melhores. Dentro do plano de jogo conseguimos controlar as saídas do Belenenses, e tivemos critério com bola. Na segunda parte a nossa vontade de ganhar acabou de nos fazer querer agarrar o resultado, perdendo-se capacidade para ter a bola. Faltou-nos discernimento para sermos mais ferozes e voltámos para trás».

[Sem vencer em casa desde que assumiu o comando técnico] «Mais do que vencer em casa, o importante é vencer. Temos feito pontos, infelizmente no último jogo perdemos, queríamos muito virar já e conquistar os três pontos em casa, para tirar essa carga. Sentimos que a equipa produziu o que pretendíamos. Queremos dar continuidade a isso por mais tempo, durar os noventa minutos em controlo emocional».

[Alteração tática] «Aquilo que procurámos foi acrescentar mais gente à frente, sendo mais pressionantes. Foi conseguido na primeira parte, tentaremos fazer que isso dure mais tempo».

[Golos sofridos obrigam a correções?] «Todas as situações vamos procurando corrigir. Sinto que não é por falta de atitude e de entrega. A verdade é que são momentos que temos de estar ligados e concentrados, mas a equipa dá sempre tudo. Exige correção para estamos mais fortes e competentes».