César Peixoto reconhece que é «aliciante» o possível apuramento do Moreirense para a Taça da Liga, mas garante que o foco é apenas vencer o Paços de Ferreira.

Os cónegos apuram-se para a competição se vencerem por dois golos de diferença os pacenses (que precisam apenas de um empate para se apurarem), em jogo atrasado da sétima jornada da Liga. Mas esse, diz Peixoto, não será o foco principal.

«Claro que é aliciante, mas não tem de ser o foco principal, que passa por tentar dar o melhor a cada jogo, momento e lance para ganhar os três pontos. Para irmos à Taça da Liga temos de ganhar por dois golos de diferença. Por isso, prefiro pensar em vencer e depois ver como as coisas acontecem», disse, citado pela Lusa, em conferência de imprensa.

«Era a cereja no topo do bolo, mas o foco tem de ser tentar vencer o jogo. A I Liga é o nosso objetivo principal e, se nos apurarmos, será fantástico para o clube, que pode disputar mais um título, os jogadores, que têm mais uma montra para se mostrar, e até os treinadores. Importante agora é perceber que teremos um jogo complicado», prosseguiu.

Peixoto deixa elogios ao Paços, uma equipa «muito bem organizada e que vem de uma dinâmica forte», e diz que a sua equipa ainda não está nas condições físicas ideias, depois da paragem provocada por um surto de covid-19 no plantel.

«O plantel esteve 10 dias parado e ainda não está nas condições físicas ideais, mas tem dado uma resposta fantástica. Desde que cá cheguei, sinto os jogadores animados, motivados e com vontade de assimilar rapidamente o que pretendemos. O jogo será de dificuldade máxima, mas estamos preparados e vamos dar uma boa resposta.»

«A equipa está a crescer aos poucos, mas não deixou de ser competitiva. Quero mais daqueles primeiros 45 minutos, a pressionar alto, médio ou baixo, mas com equilíbrio. Depois, sermos capazes de ter bola, ligar, chegar à frente e tentar fazer golos. Esse é o Moreirense que vou implementar aqui e não duvido que vou conseguir», garantiu, lembrando a derrota com o Sporting, no passado sábado.

O Moreirense recebe esta terça-feira o Paços de Ferreira, a partir das 19h45.